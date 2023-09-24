Antalya'da acı kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya Aksu'da gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen acı kazada 1 kişi ölürken 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saat 02.00 sularında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde meydana geldi.
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Sinan Turgut (36) isimli sürücünün idaresindeki 07 S 2159 plakalı otomobil ile M.K.K. isimli sürücünün idaresindeki 07 ABA 233 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerindeki ilk belirlemelere göre Sinan Turgut'un hayatını kaybettiği öğrenilirken, M.K.K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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