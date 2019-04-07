Antalya'da 80 santimlik demir bacağından girdi ciğerine saplandı
ANTALYA'da motosiklet kazası geçiren İbrahim Gül'ün sağ bacağının arkasından giren 80 santimlik demir akciğerlerine saplandı. Gül 5 saat süren operasyonla hayata tutundu.
Muratpaşa ilçesinde İbrahim Gül'ün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkıp, refüjdeki tel çite çarparak savruldu. Sürücü İbrahim Gül ve yolcu koltuğundaki kuzeni Yasin Develioğlu, yolda sürüklenerek önce bankete, sonra refüjdeki tel çite çarptı. Kask takıp takmadıkları belirlenemeyen Gül ve Develioğlu'nun çeşitli yerlerine tel örgülerin kırılan demir çubukları saplandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıların vücuduna saplanan demir çubukları, sağlık ekiplerinin kontrolünde kesti. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan Yasin Develioğlu yaşamını yitirirken, vücudunda 80 santimetrelik demir çubukla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen İbrahim Gül ameliyata alındı.
İbrahim Gül, cerrahi onkoloji kliniğinden Op. Dr. Nurhan Haluk Belen, Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ın yanı sıra üroloji, ortopedi ve kalp damar cerrahisinden 7 hekimin girdiği ve 5 saat süren ameliyatla yaşama döndürüldü.
Hastanede tedavisi süren İbrahim Gül, yoğun bakım sonrası kazanın nasıl meydana geldiğini söyledi. Motosikleti kullandığını belirten Gül şu ifadeleri kullandı: "Kuzenimin kilosu bana göre fazlaydı ve motosikletin ayarları benim kiloma göreydi. Ben 69 kiloyum, kuzenim 100 kiloydu. O benim arkama bindiğinde bir dengesizlik yaşadım, motosikleti süremedim.