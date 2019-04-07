Antalya'da 80 santimlik demir bacağından girdi ciğerine saplandı

Hastanede tedavisi süren İbrahim Gül, yoğun bakım sonrası kazanın nasıl meydana geldiğini söyledi. Motosikleti kullandığını belirten Gül şu ifadeleri kullandı: "Kuzenimin kilosu bana göre fazlaydı ve motosikletin ayarları benim kiloma göreydi. Ben 69 kiloyum, kuzenim 100 kiloydu. O benim arkama bindiğinde bir dengesizlik yaşadım, motosikleti süremedim.