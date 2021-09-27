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Antalya'da 5 saat kaynatılıp kilosu 50 TL'ye satılıyor! Oldukça zahmetli: Sırrı beyaz...

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 5 saat kaynatılıp kilosu 50 TL'ye satılıyor! Oldukça zahmetli: Sırrı beyaz...

ANTALYA’nın Akseki ve İbradı ilçelerinde bağ bozumu ve pekmez dönemi başladı. Zor aşamalarla yapılan ürünlerin sırrı şaşırttı.

Antalya'da 5 saat kaynatılıp kilosu 50 TL'ye satılıyor! Oldukça zahmetli: Sırrı beyaz...

Pekmezi ile ünlü Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçelerinde her yıl eylül ayının ortalarından itibaren üzüm bağları bozularak, toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor. Zo

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Antalya'da 5 saat kaynatılıp kilosu 50 TL'ye satılıyor! Oldukça zahmetli: Sırrı beyaz...

Akseki pekmezinin lezzetinin sırrı ise şıranın içine atılan ve sadece Çimi Mahallesi’nde bulunan özel beyaz topraktan geliyor.

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Antalya'da 5 saat kaynatılıp kilosu 50 TL'ye satılıyor! Oldukça zahmetli: Sırrı beyaz...

Üreticilerin özenle topladığı üzümler, çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra özel olarak hazırlanan ocaklarda bakır kazanlara ve tavalara konularak kaynatılıyor. Pekmezin kilogramı 50 liraya satışa sunuluyor.

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Antalya'da 5 saat kaynatılıp kilosu 50 TL'ye satılıyor! Oldukça zahmetli: Sırrı beyaz...

Akseki’nin Taşlıca Mahallesi'nde 35 yıldır üzüm pekmezi yapan 56 yaşındaki Mustafa Pınarbaşı, bağ bozumunun yapıldığını belirtti.

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