Antalya'da 5 saat kaynatılıp kilosu 50 TL'ye satılıyor! Oldukça zahmetli: Sırrı beyaz...
ANTALYA’nın Akseki ve İbradı ilçelerinde bağ bozumu ve pekmez dönemi başladı. Zor aşamalarla yapılan ürünlerin sırrı şaşırttı.
Pekmezi ile ünlü Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçelerinde her yıl eylül ayının ortalarından itibaren üzüm bağları bozularak, toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor. Zo
Akseki pekmezinin lezzetinin sırrı ise şıranın içine atılan ve sadece Çimi Mahallesi’nde bulunan özel beyaz topraktan geliyor.
Üreticilerin özenle topladığı üzümler, çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra özel olarak hazırlanan ocaklarda bakır kazanlara ve tavalara konularak kaynatılıyor. Pekmezin kilogramı 50 liraya satışa sunuluyor.
Akseki’nin Taşlıca Mahallesi'nde 35 yıldır üzüm pekmezi yapan 56 yaşındaki Mustafa Pınarbaşı, bağ bozumunun yapıldığını belirtti.