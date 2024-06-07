Antalya'da 32 yaşındaki doktor kayboldu! Yakınlarını ziyareti sonrası...
Anadolu Ajansı
|
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan doktor için arama çalışması başlattı.
Doktor Deniz Toman'dan (32), yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret ettikten sonra bir daha haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
14
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.
24
34
44