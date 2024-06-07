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Antalya'da 32 yaşındaki doktor kayboldu! Yakınlarını ziyareti sonrası...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Antalya'da 32 yaşındaki doktor kayboldu! Yakınlarını ziyareti sonrası...

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan doktor için arama çalışması başlattı.

Antalya'da 32 yaşındaki doktor kayboldu! Yakınlarını ziyareti sonrası...

Doktor Deniz Toman'dan (32), yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret ettikten sonra bir daha haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

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Antalya'da 32 yaşındaki doktor kayboldu! Yakınlarını ziyareti sonrası...

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.

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Antalya'da 32 yaşındaki doktor kayboldu! Yakınlarını ziyareti sonrası...
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Antalya'da 32 yaşındaki doktor kayboldu! Yakınlarını ziyareti sonrası...
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