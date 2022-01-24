Antalya'da 3 yıldır kayıp Kader Buse'nin babası: Tek isteğim kızımın bulunması

2 Mayıs 2019 Cuma günü ise kayıp Kader Buse Acar için ailesinin isteği ile gıyabi cenaze namazı kılındı. O günden bu yana Kader Buse'den haber alamayan baba Ahmet Acar, "Tam 3 yıl oldu. Tüm aramalara çalışmalarına ve kendi çabamıza rağmen kızımızı bulamadık. Benim tek isteğim kızımın bulunması. Devletimizden yardım istiyorum" dedi.