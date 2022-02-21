Antalya'da 3 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden anne gözyaşlarıyla morga koştu
ANTALYA'da meydana gelen kazada 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ise oğlunu son bir kez görebilmek için morga doğru koşarak, "İçim yanıyor kuzum" demesi yürekleri dağladı.
ANTALYA'nın Kepez ilçesi Kirişçiler yolu üzerinde meydana gelen kazada; yol kenarında ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye H.Y. yönetimindeki 07 AJN 754 plakalı otomobil çarptı.
Küçük Ali, babası ve diğer vatandaşların yardımı ile araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çarpan aracın sürücüsü olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.