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Antalya'da 3 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden anne gözyaşlarıyla morga koştu

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 3 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden anne gözyaşlarıyla morga koştu

ANTALYA'da meydana gelen kazada 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ise oğlunu son bir kez görebilmek için morga doğru koşarak, "İçim yanıyor kuzum" demesi yürekleri dağladı.

Antalya'da 3 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden anne gözyaşlarıyla morga koştu

ANTALYA'nın Kepez ilçesi Kirişçiler yolu üzerinde meydana gelen kazada; yol kenarında ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye H.Y. yönetimindeki 07 AJN 754 plakalı otomobil çarptı.

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Antalya'da 3 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden anne gözyaşlarıyla morga koştu

Küçük Ali, babası ve diğer vatandaşların yardımı ile araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Antalya'da 3 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden anne gözyaşlarıyla morga koştu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Antalya'da 3 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden anne gözyaşlarıyla morga koştu

Çarpan aracın sürücüsü olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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