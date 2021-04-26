Antalya'da 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar doldu taştı! Turistler denizin keyfini çıkardı
ANTALYA'nın hava sıcaklığı 24 derece ölçülen Alanya ilçesindeki plajlar, 3 günlük kısıtlama sonrası kalabalıklaştı. Yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi.
Alanya'da hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçülürken, yerli- yabancı turistler plajlara akın etti.
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Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, denize girerek, güneşlendi.
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Kentte 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar da hareketlendi.
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Belarus'tan Alanya'ya tatile gelen Alisa Avsarova (32), "Burada olmayı çok seviyorum. Burası çok hoşuma gidiyor. Belarus'a hala kar yağıyor. Orası halen çok soğuk, 7 derece ve çok rüzgarlı." dedi.
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