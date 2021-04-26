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Antalya'da 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar doldu taştı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar doldu taştı! Turistler denizin keyfini çıkardı

ANTALYA'nın hava sıcaklığı 24 derece ölçülen Alanya ilçesindeki plajlar, 3 günlük kısıtlama sonrası kalabalıklaştı. Yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi.

Antalya'da 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar doldu taştı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Alanya'da hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçülürken, yerli- yabancı turistler plajlara akın etti. 

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Antalya'da 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar doldu taştı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, denize girerek, güneşlendi. 

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Antalya'da 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar doldu taştı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Kentte 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar da hareketlendi. 

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Antalya'da 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar doldu taştı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Belarus'tan Alanya'ya tatile gelen Alisa Avsarova (32), "Burada olmayı çok seviyorum. Burası çok hoşuma gidiyor. Belarus'a hala kar yağıyor. Orası halen çok soğuk, 7 derece ve çok rüzgarlı." dedi. 

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