Antalya'da 29 yıl sonra kar yağdı gören gece uyuyamadı
ANTALYA kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.
Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı.
Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yere düşer düşmez erirken, birçok kişi o anları cep telefonları ile görüntüledi. Bazıları kar altında koşup eğlenirken, bazıları da uzaklardaki sevdiklerini telefonla arayarak heyecanlarını paylaştı.
Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, “Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin diye getirdim” dedi.
Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, “Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.