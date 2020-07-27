Antalya'da 2020 yılının ilk heykeli bulundu! 1700 yıllık eser kazıda ortaya çıktı

Yapılan açıklamada, M.S. 3'üncü yüzyıla ait ve giysili bir kadın heykeli olduğu belirtildi. Heykelin baş ve vücut kısımları iki parça halinde çıkartıldı. Heykelin restorasyon çalışmaları sonrasında, Antalya Müzesi'nde ziyarete açılacağı kaydedildi.