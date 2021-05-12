Antalya'da 2 milyon TL zarara uğradı! Ekmek teknesini kurtarmak isterken sırtı yandı
ANTALYA'da, bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yerinde bulunan 2 minibüsü kurtarmaya çalışan Yusuf Ünal'ın vücudunda yanıklar oluştu. İş yerinin yanından geçen dereye giren Ünal, acısını azaltmak için vücuduna su döktü.
Yangın, saat 17.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki bir oto tamir ve bakım atölyesinde çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
1 saat önce ayrılmıştı: İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yusuf Ünal da gelen telefonla, 1 saat önce ayrıldığı iş yerine geri dönüş yaptı.
Alevlerin arasına daldı: Ünal, alevlerin sardığı iş yerine kapıyı açıp girdi ve yangını söndürmeye çalıştı. Yanıcı ve parlayıcı maddeler nedeniyle yangın kısa sürede tüm atölyeyi sardı.
Sırtı yandı
Bu sırada içeride bakım için bulunan iki araç kurtarıldı, birisi hafif şekilde yangından zarar gördü. Ekmek teknesinin yanmasını engellemeye çalışan Yusuf Ünal’ın sırtı da alevler nedeniyle yandı.