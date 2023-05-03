Antalya'da 2 gündür haber alınamayan kadının cesedi dolaptan çıktı!

İddiaya göre S.S., annesi Fatma S.' arasında 2 gün önce akşam saatlerinde sözlü münakaşa oldu. Komşular evden sık sık kavga sesleri geldiği için polise ihbarda bulunmadıklarını söylediler. Kavgadan sonra iki gündür kadından haber alamayan komşular, oğluna annesini sorduklarında 'Annem Alanya dışına abimin evine gitti" cevabını aldılar. Durumdan şüphelenen komşular kadının büyük oğlunu aradıklarında Fatma S.'nin orada olmadığını öğrenince durumu polise bildirdiler.