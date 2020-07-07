Antalya'da 2 aydır kayıp kızını arıyor çalmadığı kapı ilan asmadığı duvar kalmadı

"Ben yokken evden çıkmış, o günden beri haber alamıyoruz"

Kızına eve dönmesi yönünde çağrıda bulunan Saltanat Orynbayeva, “Kazakistan'da yaşarken babası kızıma çok bağırıyordu. Buraya taşındıktan sonra cep telefonu ile arayarak kızımla kavga etti. Kızım bu durumdan çok sıkıldı. Telefonunu bırakmak ve kendi hayatını yaşamak istediğini söyledi. Karantinada bir iki defa sıkıldığı için ağladı. Babasına kızdı, ancak ona bu durumu söylemedi. Ben arkadaşımla dışarı çıktım. Kızımı da çağırdım, gelmeyeceğini söyledi. Ben yokken evden çıkmış ve o günden beri haber alamıyoruz. Bir gün sonra cep telefonu da kapandı" dedi.