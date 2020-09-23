Antalya'da 2 ay arayla aynı olay: Metruk binada ikinci şüpheli ölüm
ANTALYA'da kullanılmayan metruk binada 40 yaşındaki erkeğe ait cansız bedene rastlandı. 2 ay önce de aynı binada bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerindeki metruk bir binada meydana geldi. Bina önünden geçen vatandaşlar içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri 40 yaşındaki Mithat Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölü bulunan şahsın, uyuşturucu kullanmasının ardından öldüğü de iddia edildi.
Damında da cansız beden bulunmuştu
Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Aslan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce aynı yapının damında bir kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu.