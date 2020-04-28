Antalya'da 18 gün sonra bulunan kayıp genç kızın anneannesi: Dünyalar benim oldu

Gece geç saatlerde birisi aramıştı

Torununun kaybolduğu gün, gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, “Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, torunuma telefonu bana vermesini istedi. Torunum telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini söyledi. Gece yarısı bir kız çocuğunun gönderilmeyeceğini belirttim. Kendisini tanımadığımı, tanımam halinde ona yardımcı olabileceğimi; ancak torunumu bu saatte gönderemeyeceğimi söyledim. Sabah saat 09.00 sıralarında torunum, markete gideceğini söyleyerek evden çıktı" dedi.