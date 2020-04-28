Antalya'da 18 gün sonra bulunan kayıp genç kızın anneannesi: Dünyalar benim oldu
ANTALYA'da markete gittiğini söyledikten sonra 18 gündür kayıp olan, anneannesiyle birlikte yaşayan Hayriye Nur Özyurt (16) bulundu. Torununun bulunduğu haberini alan acılı anneanne mutluluktan havalara uçtu, 'Dünyalar benim oldu' dedi..
Antalya'da 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, birlikte yaşadığı anneannesini gözyaşlarına boğmuştu. 17 gündür feryat eden anneanne bugün 18'inci günde torununa kavuştu.
Kayıp olan Özyurt'un anneannesi Ayşe Yıldırım (61), "Kaç gündür ölmekten beter oldum" diye konuştu.
Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. 8 yaşından beri yanında kaldığı anneannesi Ayşe Yıldırım, Hayriye Nur eve dönmeyince, cep telefonuna da ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
Gece geç saatlerde birisi aramıştı
Torununun kaybolduğu gün, gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, “Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, torunuma telefonu bana vermesini istedi. Torunum telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini söyledi. Gece yarısı bir kız çocuğunun gönderilmeyeceğini belirttim. Kendisini tanımadığımı, tanımam halinde ona yardımcı olabileceğimi; ancak torunumu bu saatte gönderemeyeceğimi söyledim. Sabah saat 09.00 sıralarında torunum, markete gideceğini söyleyerek evden çıktı" dedi.