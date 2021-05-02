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Antalya'da 17 günlük yasakta denizin keyfini turistler çıkardı

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da 17 günlük yasakta denizin keyfini turistler çıkardı

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tam kapanmanın 3'üncü gününde turistleri ağırladı.

Antalya'da 17 günlük yasakta denizin keyfini turistler çıkardı

Koronavirüs tedbirleri kapmasında ülke genelinde 17 gün uygulanacak tam kapanmanın 3'üncü gününde, Antalya'da kontroller devam etti.  Sokak ve caddelerde polis ekipleri tarafından kurulan noktalarda araçlardaki kişilerin ve yayaların sokağa çıkmak için gerekli izin belgeleri kontrol edildi.

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Antalya'da 17 günlük yasakta denizin keyfini turistler çıkardı

Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı.

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Antalya'da 17 günlük yasakta denizin keyfini turistler çıkardı

Önceki haftalarda kalabalık haliyle akıllarda yer eden sahile gelen az sayıdaki turist, sıcaklığı 20 derece olan denizde yüzdü. 

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Antalya'da 17 günlük yasakta denizin keyfini turistler çıkardı

 Bazıları ise kumların üzerine yatarak güneşin keyfini çıkardı.

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