Antalya'da 150 tavuğunu telef eden tilkiyi Türk filmiyle yakaladı

"Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık"

Tilkinin yakalanmasının ardından kapanın yanına giden Saadettin Öncel'in cep telefonu ile çekip, sosyal medyada paylaştığı sözleri ise güldürdü. O anları kaydeden Öncel, "Tavukları yiyorsun değil mi? Zaman zaman bizi rahatsız edersin. Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tavuğu yedin. Yesen neyse, boğup boğup gidiyorsun. Utanmadın mı tavukları yerken. Tilki kardeş bu böyle olmuyor. Seni ormana sürgüne göndereceğiz. Bu böyle olmaz. Ormanda artık tavuk mu yersin, kuş mu yersin. Ne yaparsan yap ama bizim tavuklarımızı yeme. Anlaştık mı" dedi.