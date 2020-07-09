Antalya'da 15 yaşındaki gencin ölüm gösterisi! Şimdi inanılmaz bir şey olacak..
ANTALYA’da ölüm atlayışından önce 'Şimdi inanılmaz bir şey olacak" diyen 15 yaşındaki genç, otuz metrelik falezlerden kendini denize bıraktı... Büyük hızla suya çakılan genç, kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Deniz Şahin’in suya düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada bölgede oturan Erhan Uludağ (32) isimli vatandaş, suya atlayarak genci kurtarmaya çalıştı.
Kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.
"Şimdi inanılmaz bir şey olacak" deyişiyle ölüme gitti
Olayın ardından gencin atlamadan önce etraftaki gençler ile diyalogları ortaya çıktı. Annesi Rus vatandaşı olduğu öğrenilen Deniz Şahin’in cep telefonu kameralarına Rusça, “Şimdi inanılmaz bir acımasızlık gibi bir şey olacak. Arkadaşlar beni videoya alacaklar. Oraya gideceğim ve atlayacağım” dediği görüntülere yansıdı.
Ardından gruptaki gençler, Şahin’i kayda almaya başladı. 30 metrelik falezlere çıkan gencin koşarak atlayışı ve suya sert bir şekilde düşüşü görüntülere saniye saniye yansıdı.