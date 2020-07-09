Antalya'da 15 yaşındaki gencin ölüm gösterisi! Şimdi inanılmaz bir şey olacak..

"Şimdi inanılmaz bir şey olacak" deyişiyle ölüme gitti

Olayın ardından gencin atlamadan önce etraftaki gençler ile diyalogları ortaya çıktı. Annesi Rus vatandaşı olduğu öğrenilen Deniz Şahin’in cep telefonu kameralarına Rusça, “Şimdi inanılmaz bir acımasızlık gibi bir şey olacak. Arkadaşlar beni videoya alacaklar. Oraya gideceğim ve atlayacağım” dediği görüntülere yansıdı.

İşte gencin o ölüme atlayışı