Antalya'da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş makinası tarafından kağıt gibi yıkıldı
ANTALYA’da kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yenilenmek üzere yıkım kararı alınan 14 katlı 2 bina, olduğu yere güvenli şekilde yıkıldı. Binaların çöküş anı ve ortaya çıkan toz bulutları anbean kameralara yansıdı.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde 14 katlı iki bloklu bitişim nizamlı iki bina için kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkım kararı alındı. Binanın boşaltılmasının ardından yıkım bölümüne geçildi.
İnşaat Mühendisi Mazlum Karakoç ve ortağı Mustafa Duman, bölgede ve binalarda inceleme yaptıktan sonra Türkiye’de belli sayıda olan ve ağzında makas bulunan iş makinesini getirdi. Binaların yola yakın olması nedeniyle firma görevlileri ekstra güvenlik önlemleri aldı.
Binaların çevresindeki yaya ve araç yolu görevliler tarafından kapatıldı ve işçiler giriş çıkışı kontrol etti. Makas ile binaların doğru kiriş, kolon, döşemeleri itina ile kesildi. İş makinesinin son vuruşuyla birlikte binalar olduğu yere yıkıldı.
14 katlı iki binanın yıkıldığı anlar firma yetkilileri ve vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Binaların olduğu yere yıkıldığı ve etrafı bir toz bulutunun kapladığı görüldü. Bir görüntüde toz bulutu altında kalan iş makinesinin uzak noktada olmasına rağmen enkaz altında kalıyor gibi görünmesi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Güvenli ve sağlıklı yıkımların ardından firma yetkilileri toz taşınımını öncelemek için hem enkaz üzerinde hem de bölgede sulama çalışması yaptı.