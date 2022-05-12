Antalya'da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş makinası tarafından kağıt gibi yıkıldı

14 katlı iki binanın yıkıldığı anlar firma yetkilileri ve vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Binaların olduğu yere yıkıldığı ve etrafı bir toz bulutunun kapladığı görüldü. Bir görüntüde toz bulutu altında kalan iş makinesinin uzak noktada olmasına rağmen enkaz altında kalıyor gibi görünmesi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Güvenli ve sağlıklı yıkımların ardından firma yetkilileri toz taşınımını öncelemek için hem enkaz üzerinde hem de bölgede sulama çalışması yaptı.