Antalya’da 130 bin lira dolandırılan Nasuh Özer'den veresiye aşk defteri
Evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını iddia eden ve bu paraları tek tek deftere işleyen adam, aşka tövbe edip defteri evinin bahçesine gömdü.
Antalya’da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırılıp, para vermeye devam etmediği için de 3 yerinden bıçaklanan 63 yaşındaki Nasuh Özer, aşka tövbe edip verdiği paraları tek tek işlediği ‘veresiye aşk defteri’ni toprağa gömdü. Özer, “Bu aşkta canım çok yandı. Aşkımı parasız yaşayacağım, ben gerçek aşkı arıyorum” dedi.
Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek, Hacer Özer’e borç paraya ihtiyacı olduklarını anlattı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi.
Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bunu olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi.
Para vermeyi kesinde bıçaklandı
İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme ve medyaya taşıyan Özer, iddiaya göre daha sonra da Emine Ş. tarafından tehdit edildi.