Antalya’da 130 bin lira dolandırılan Nasuh Özer'den veresiye aşk defteri

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek, Hacer Özer’e borç paraya ihtiyacı olduklarını anlattı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi.