Antalya'da 13 yaşındaki Jale'yi ailesinin husumetlileri kaçırdı! Polisin yanında tehdit ettiler
ANTALYA'da yaşayan Yılmaz (31) ve Ebru Gürpe (32) çiftinin kızları Jale (13), 5 gün önce ekmek almaya diyerek çıkıp, bir daha dönmedi. Gürpe çifti, kızlarının husumetlileri tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.
Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ve Ebru Gürpe çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Jale, 2 Ocak günü saat 17.00 sıralarında ekmek almak için evden çıktı. Eve dönmeyen çocuklarını market ve çevresinde arayan çift, sonuç alamayınca Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.
Gürpe çifti, kızlarının, aralarında husumet olan G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Polis, şikayet üzerine G.K.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. G.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, B.K.'ye ise henüz ulaşılamadı.
'Kızınız elimizde' mesajı
Gürpe çifti, kızlarının kaçırıldığı yönünde şikayetçi olmalarının ardından G.K'nin, ortak tanıdıkları aracılığıyla 'Kızınız elimizde, şikayetinizden vazgeçerseniz kızınızı yollarız' mesajı gönderdiğini söyledi. Yılmaz Gürpe yaşananları şöyle anlattı:
"5 gündür kızımdan ses alamadım, sesini duyamadım. Husumetli olduğumuz kişiler var, onlardan şüpheleniyoruz. Karakola da onların isimlerini verdik. Kızım sağ mı ölü mü, bilmiyorum. Çok perişan haldeyiz. Evimize gelemiyoruz. Geldiğimizde husumetli olduğumuz kişiler, buradan geçerek havaya ateş açıyor. Tüm komşular buna şahit."