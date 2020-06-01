Antalya ve Bodrum'da kırmızı alarm! 34 ve 06 plaka akını kuyruk yaptı

34 ve 06 plaka akını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evleri bulunan tatilciler Torba kavşağında kontrol edildi. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum'a ulaştı. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen 34 ve 06 plaka ağırlıklı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum'a güvenli bir şekilde giriş yaptı. Öğlen saatlerinde Bodrum'da olan bir tatilci rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, “Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum'a ulaştım” dedi.