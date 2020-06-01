Antalya ve Bodrum'da kırmızı alarm! 34 ve 06 plaka akını kuyruk yaptı
Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Antalya ve Muğla'da yoğunluğa sebep oldu. Emniyet güçleri kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı.
Seyahat yasağının kalkmasıyla Antalya ve Muğla’ya tatilci akını başladı. Kontrol noktalarında bulunan jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı görevliler ise kentlere giriş yapacak kişilerin ateşlerini ölçtü. Araçlarda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. TIR, kamyonet ve bazı otomobiller narkotik köpekler tarafından arandı. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu.
34 ve 06 plaka akını
Muğla’nın Bodrum ilçesinde evleri bulunan tatilciler Torba kavşağında kontrol edildi. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum'a ulaştı. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen 34 ve 06 plaka ağırlıklı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum'a güvenli bir şekilde giriş yaptı. Öğlen saatlerinde Bodrum'da olan bir tatilci rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, “Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum'a ulaştım” dedi.
Yolcu otobüsleriyle Bodrum'a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
İstanbul'dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum'a gelen Mehmet Aktürk ise “Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız ve yola çıktık” şeklinde konuştu.