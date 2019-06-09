Antalya turizminde yeni rekor

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.