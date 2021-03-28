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Antalya sahillerinde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek pasaportlarına baktı

Antalya sahillerinde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek pasaportlarına baktı

ANTALYA'da koronavirüs vakaları patları. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması sürerken turistler sahillere akın etti. Polisler de sahilleri gezip önlem almayan turistleri uyarırken tek tek pasaport kontrolü yaptı.

Antalya sahillerinde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek pasaportlarına baktı

Koronavirüs vaka sayısının arttığı Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler boş sahilin tadını çıkardı. Polisler, denetimlerde pasaportları yanında olmayan turistleri sahilden uzaklaştırdı.

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Antalya sahillerinde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek pasaportlarına baktı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

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Antalya sahillerinde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek pasaportlarına baktı

Hava sıcaklığının 16 dereceye ulaştığı kentte bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi, sahil bandında yürüyüş yaptı.

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Antalya sahillerinde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek pasaportlarına baktı

Polisler, sahilde oturan turistlerin pasaportlarını ve ülkeye giriş tarihlerini kontrol etti. Pasaportları yanında bulunmayan turistler ise sahilden uzaklaştırıldı.

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