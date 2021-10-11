Antalya sahillerinde ağustos manzarası! Güneşi gören denize koştu sıcaklık 30 dereceyi gördü
ANTALYA'da ekim ayında ağustos manzarası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu.
Kentte bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Sahil ve plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu. Boş yer bulmakta zorlanan turistler, şezlong ve şemsiye olmayan halk plajlarına gitti.
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Ekim güneşi altında bronzlaşmak isteyenler, saatlerce kumsala ve şezlonglara uzandı.
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Yabancıların yanı sıra Antalyalılar da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ne geldi.
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