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Antalya sahillerinde ağustos manzarası! Güneşi gören denize koştu sıcaklık 30 dereceyi gördü

Antalya sahillerinde ağustos manzarası! Güneşi gören denize koştu sıcaklık 30 dereceyi gördü

ANTALYA'da ekim ayında ağustos manzarası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Antalya sahillerinde ağustos manzarası! Güneşi gören denize koştu sıcaklık 30 dereceyi gördü

Kentte bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Sahil ve plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu. Boş yer bulmakta zorlanan turistler, şezlong ve şemsiye olmayan halk plajlarına gitti.

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Antalya sahillerinde ağustos manzarası! Güneşi gören denize koştu sıcaklık 30 dereceyi gördü

Ekim güneşi altında bronzlaşmak isteyenler, saatlerce kumsala ve şezlonglara uzandı.  

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Antalya sahillerinde ağustos manzarası! Güneşi gören denize koştu sıcaklık 30 dereceyi gördü

Yabancıların yanı sıra Antalyalılar da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ne geldi. 

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Antalya sahillerinde ağustos manzarası! Güneşi gören denize koştu sıcaklık 30 dereceyi gördü
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