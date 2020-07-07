Antalya sahilinde 'Loca' arbedesi! Belediye taşıdı onlar geri getirdi
ANTALYA'da kanuna aykırı konulduğu belirtilen localara belediyenin verdiği 3 günlük süre doldu... Belediye ekipleri locaları bugün kaldırmak isteyince işletme sahipleri ile görevliler arasında arbede yaşandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, 33 işletmede kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca ve yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılması için 3 gün önce işletme sahiplerine ihtarda bulunuldu. Dolan 3 günlük sürenin ardından bu sabah sahile gelen belediye yetkilileri ve polis ekipleri, işletmelerde bulunan locaları kaldırmak için çalışmalara başladı.
Belediye kaldırdı onlar geri getirdi...
Bu sırada işletme çalışanları locaların üzerlerine çıkarak, taşınmasına engel olmak istedi. Kaldırılan bir loca da işletme çalışanları tarafından taşınarak kaldırıldığı yere geri getirildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmeler sırasında işletme sahipleri kanuna aykırı bir durum olmadığını söyleyerek, karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Bazı işletme sahipleri de pandemi nedeniyle işlerinin kötü olduğunu, bu gibi durumlarda iş yapmalarının önüne geçildiğini belirtti.
Denize gelen vatandaşın hevesi kursağında kaldı
Gerginliğin büyümesi üzerine locaları kaldırmaya çalışan belediye zabıtaları ile işletme çalışanları arasında itişme ve sözlü tartışmalar yaşandı. Bu sırada Çevik Kuvvet ekipleri de olaya müdahale etmek için hazır bekledi. Sahilde denize giren ve güneşlenen vatandaşlar da tartışmanın büyümesi üzerine bölgeden ayrıldı.
Belediye görevlileri ise zabıta aracından, verilen sürenin dolduğunu ve 5 dakika içerisinde locaların kaldırılması gerektiğini aksi taktirde müdahale edilerek kaldırılacağı yönünde uyarıda bulundu. İşletme sahipleri ise anonsa alkışlayarak tepki verdi.