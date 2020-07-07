Antalya sahilinde 'Loca' arbedesi! Belediye taşıdı onlar geri getirdi

Belediye kaldırdı onlar geri getirdi...

Bu sırada işletme çalışanları locaların üzerlerine çıkarak, taşınmasına engel olmak istedi. Kaldırılan bir loca da işletme çalışanları tarafından taşınarak kaldırıldığı yere geri getirildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmeler sırasında işletme sahipleri kanuna aykırı bir durum olmadığını söyleyerek, karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Bazı işletme sahipleri de pandemi nedeniyle işlerinin kötü olduğunu, bu gibi durumlarda iş yapmalarının önüne geçildiğini belirtti.