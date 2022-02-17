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Antalya müdavimi Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü! Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor

Antalya müdavimi Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü! Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor

Son 16 turuyla yeniden başlayan Şampiyonlar Ligi'nde organizasyonun ünlü spikeri Eva Murati ekranlara döndü.

Antalya müdavimi Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü! Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor

Şampiyonlar Ligi heyecanı hafta içi oynanan maçlarla tekrar başladı. Böylece 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla tatile çıkan 26 yaşındaki Arnavut sunucu Eva Murati de görevine dönmüş oldu.

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Antalya müdavimi Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü! Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor

Murati, 11 Ağustos'ta oynanan Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa Finali için tatilini bölerek kamera karşısındaki yerini almıştı.

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Antalya müdavimi Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü! Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor

Murati tatili için geçtiğimiz yaz Türkiye'yi tercih etmişti.

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Antalya müdavimi Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü! Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor

Antalya'da tatil yapan güzel isim Antalyaspor forması da giymiştir.

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