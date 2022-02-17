Antalya müdavimi Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü! Güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitliyor
Son 16 turuyla yeniden başlayan Şampiyonlar Ligi'nde organizasyonun ünlü spikeri Eva Murati ekranlara döndü.
Şampiyonlar Ligi heyecanı hafta içi oynanan maçlarla tekrar başladı. Böylece 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla tatile çıkan 26 yaşındaki Arnavut sunucu Eva Murati de görevine dönmüş oldu.
114
Murati, 11 Ağustos'ta oynanan Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa Finali için tatilini bölerek kamera karşısındaki yerini almıştı.
214
Murati tatili için geçtiğimiz yaz Türkiye'yi tercih etmişti.
314
Antalya'da tatil yapan güzel isim Antalyaspor forması da giymiştir.
414