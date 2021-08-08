Antalya Manavgat'ta binlerce yıllık antik kent yangında zarar gördü! Siyaha büründü
ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında Lyrbe Antik Kenti de zarar gördü.
Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınlarından Bucakşeyhler Mahallesi sınırlarında bulunan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi.
Mahallede bazı evler, çok sayıda ağaç ve tarım arazisi yangında zarar gördü. Helenistik Çağ'da M.Ö 3. Yüzyıl'da kurulan kent, mahallenin hemen üzerinde tepe bir noktada yer alıyor.
Mahallenin içinden geçilerek ulaşılan kentin yangın nedeniyle çevresindeki ağaçların yanarak siyaha büründüğü, yaprakların ise kuruduğu görüldü.
Kızılçam ağaçlarının içinde kalan kentin birçok yapısının yıkıldığı ve yangın nedeniyle zarar gördüğü gözlemlendi.