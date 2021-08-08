BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53

Antalya Manavgat'ta binlerce yıllık antik kent yangında zarar gördü! Siyaha büründü

İhlas Haber Ajansı
Antalya Manavgat'ta binlerce yıllık antik kent yangında zarar gördü! Siyaha büründü

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında Lyrbe Antik Kenti de zarar gördü.

Antalya Manavgat'ta binlerce yıllık antik kent yangında zarar gördü! Siyaha büründü

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınlarından Bucakşeyhler Mahallesi sınırlarında bulunan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. 

111
Antalya Manavgat'ta binlerce yıllık antik kent yangında zarar gördü! Siyaha büründü

Mahallede bazı evler, çok sayıda ağaç ve tarım arazisi yangında zarar gördü. Helenistik Çağ'da M.Ö 3. Yüzyıl'da kurulan kent, mahallenin hemen üzerinde tepe bir noktada yer alıyor.

211
Antalya Manavgat'ta binlerce yıllık antik kent yangında zarar gördü! Siyaha büründü

Mahallenin içinden geçilerek ulaşılan kentin yangın nedeniyle çevresindeki ağaçların yanarak siyaha büründüğü, yaprakların ise kuruduğu görüldü.

311
Antalya Manavgat'ta binlerce yıllık antik kent yangında zarar gördü! Siyaha büründü

Kızılçam ağaçlarının içinde kalan kentin birçok yapısının yıkıldığı ve yangın nedeniyle zarar gördüğü gözlemlendi.

411