Antalya Kumluca'daki Suluada bu yıl sezonu bir ay daha geç kapatacak
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Denizin durgun, havanın sıcak olması nedeniyle adaya yapılan tekne turları 10 Ekim'e kadar devam edecek.
'Deniz- kum- güneş' üçlemesinin merkezi, 640 kilometrelik sahil bandında 210'u mavi bayraklı plajın yanı sıra eşsiz koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Antalya'da, tatilcilerin yeni rotası Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada oldu. Adayı, başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden yaz boyunca her gün 60'a yakın tekneyle 2 binin üzerinde tatilci ziyaret ediyor.
Maldivler'e benzetiliyor
Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumulu ve turkuaz suyuyla iki plajıyla Maldivlere benzetilen ada, manzarasıyla da görenleri hayran bırakıyor. Adaya çıkanlar bu eşsiz plajlarda yüzüyor, ada manzarasında fotoğraf çektiriyor. Saatlerce adada vakit geçiren tatilciler, adanın ortasında bulunan, kayalıkların altından yüzerek diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaraya da yoğun ilgi gösteriyor. Tur tekneleri mağara önünde 15'er dakikalık molalar vererek tatilcilere fotoğraf çektirme imkanı sunuyor.
Ada drone ile görüntüyendi
Kuş bakışı bakıldığında bir köpekbalığını andıran ada, DHA ekibi tarafından drone ile görüntülendi. Onlarca teknenin demir attığı ada beyaz kumsallarının yanı sıra görüntüsüyle hayran bırakıyor.
Yunuslar eşlik ediyor
Her gün saat 10.30'da başlayan ve 17.00'de sona eren Suluada turlarında teknelere zaman zaman yunus sürüleri de eşlik ediyor. Adrasan'da kooperatife bağlı 53 teknenin yanı sıra 15 serbest teknenin de Suluada turu düzenlediğini belirten 'Ahmet Efe' adlı teknenin kaptanı Erhan Atıcı, Maldivler olarak anılan adaya sezon boyunca günlük 2 binin üzerinde tatilci götürdüklerini söyledi. Okulların açılmasıyla işlerin yavaşladığını, fakat yabancı turistler yönünden ada turlarının devam ettiğini anlatan Atıcı, "Denizin durgun olması, havanın sıcak olması nedeniyle turlarımız 10 Ekim'e kadar devam edecek. Normal şartlarda 10 Eylül'de sezonu kapatıyorduk. Bu yıl sezon bir ay uzadı" dedi.