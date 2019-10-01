Antalya Kumluca'daki Suluada bu yıl sezonu bir ay daha geç kapatacak

Yunuslar eşlik ediyor

Her gün saat 10.30'da başlayan ve 17.00'de sona eren Suluada turlarında teknelere zaman zaman yunus sürüleri de eşlik ediyor. Adrasan'da kooperatife bağlı 53 teknenin yanı sıra 15 serbest teknenin de Suluada turu düzenlediğini belirten 'Ahmet Efe' adlı teknenin kaptanı Erhan Atıcı, Maldivler olarak anılan adaya sezon boyunca günlük 2 binin üzerinde tatilci götürdüklerini söyledi. Okulların açılmasıyla işlerin yavaşladığını, fakat yabancı turistler yönünden ada turlarının devam ettiğini anlatan Atıcı, "Denizin durgun olması, havanın sıcak olması nedeniyle turlarımız 10 Ekim'e kadar devam edecek. Normal şartlarda 10 Eylül'de sezonu kapatıyorduk. Bu yıl sezon bir ay uzadı" dedi.