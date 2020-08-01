Antalya Konyaaltı sahilinde kıyıya vurdu bez örtülüp götürüldü

Görevliler caretta carettanın üzerine güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtı. Vatandaşlar ise caretta carettayı görmek ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bununla da yetinmeyen bazı vatandaşlar caretat carettayı eliyle dokunup sevdi.