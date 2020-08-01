Antalya Konyaaltı sahilinde kıyıya vurdu bez örtülüp götürüldü
ANTALYA Konyaaltı sahilinde canlı caretta caretta sürprizi yaşandı. Vatandaşların büyük ilgisini çeken Caretta, bir kaba alınıp üzerine bez örtülerek götürüldü.
Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki 25 numaralı plaja saat 14.30 sıralarında bir caretta caretta yaklaştı. Denizde yüzenler büyük korku ve panik yaşarken, cankurtaranlar caretta carettayı uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Israrla kıyıya doğru hareket eden caretta caretta, cankurtaranlar tarafından suyla sahilin birleştiği noktada korumaya alındı.
Görevliler caretta carettanın üzerine güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtı. Vatandaşlar ise caretta carettayı görmek ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bununla da yetinmeyen bazı vatandaşlar caretat carettayı eliyle dokunup sevdi.
Plastik kaba alındı, üzerine bez örtüldü
Bölgeye gelen Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından durumu Belek’te bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneğine bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye gelen 3 dernek üyesi, yaptıkları ön kontrolün ardından caretta carettayı büyük plastik kaba aldı ve üzerine bez ile örttü. Plaj çalışanları ve dernek görevlileri tarafından kap içindeki carreta caretta şezlongların arasından dışarı çıkarıldı.
Araca alınan kaplumbağa tedavisi için Belek’teki rehabilitasyon merkezine götürüldü. Herhangi bir yara izi olmayan erkek caretta caretta, buradaki muayenesinin ardından durumuna göre Muğla Dalyan’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülecek.