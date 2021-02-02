Antalya Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar arasında tehlikeli pozlar
ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'ne gelen 2 kadın, zaman zaman tehlike geçirseler de aldırış etmeden dev dalgaların arasında poz verdi.
Turizm kenti Antalya’da bulutlu ve rüzgarlı havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde boyu 2 metreyi aşan dev dalgalar oluştu.
19
Oluşan dalgalar kıyı bandı boyunca beyaz bir örtü gibi yayıldı.
29
Dalgaları gören birçok Antalyalı soluğu sahilde aldı. Sahile gelen vatandaşların birçoğu kıyı bandında yürürken bazıları ise kumsala indi.
39
Dalgaların gelip gitmesiyle oluşan manzarayı birçok kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
49