Antalya Konyaaltı Sahili'nde bugün: Zirvesi karla kaplı Toros Dağlarına karşı deniz keyfi
Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen kış güneşini gören Antalyalı, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı düşmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor.
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Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü, ancak rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın 7 derece olduğu kentte, kış güneşini fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi.
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Sahildeki kalabalık görüntü akıllara yaz günlerini getirdi.
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Sahilde kimileri yürüyüş yaparken, kimileri ise zirvesinde kar olan Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde denize girdi.
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