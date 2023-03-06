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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı: Ekipler harekete geçti

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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı: Ekipler harekete geçti

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı: Ekipler harekete geçti

Akseki’nin Yarpuz Mahallesi ile Alacabel Bakımevi arasında saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı Karayolları Alacabel ekiplerini harekete geçirdi. 

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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı: Ekipler harekete geçti

Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi. 

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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı: Ekipler harekete geçti

 Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. 

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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı: Ekipler harekete geçti

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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