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Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı! Yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor

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Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı! Yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kara yolu, saat 19.00 itibarıyla araçların geçişine kapatılırken sürücüler tedbir olarak tesislere yönlendirildi.

Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı! Yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor

Akseki'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle Kara Yolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. 

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Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı! Yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor

Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise zaman zaman tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

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Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı! Yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor

Bölgede kar kalınlığı yer yer 30-40 santimetreye kadar ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle önce saat 18.00 itibarıyla kara yolu tırların geçişine kapatıldı. 

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Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı! Yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor

Ardından ise saat 19.00 itibarıyla yol tüm araçların geçişine kapatıldı. Sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirilirken, ekiplerin çalışması ise devam ediyor

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