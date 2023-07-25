Antalya Kemer'de orman yangını! Hastane ve evler boşaltıldı, vatandaş yangın tüpleriyle yardıma koştu
ANTALYA'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde orman yangını başladı. Yangına çok sayıda ekip ve yangın helikopterleri le müdahale edilirken, angının tehdit ettiği 10 kadar ev boşaltıldı. Müdahale sırasında 10'dan fazla kişi yaralandı. Yangın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyordu...
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı. Gece boyu karadan süren müdahale, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da başladı.
Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere tüm yetkililerin bölgede olduğunu belirterek, "Yangın yerleşim bölgesine yakın değil ama biz yine tedbirleri alıyoruz. Riskli bölgeleri tespit ediyoruz, tedbirleri alıyoruz. Şu an için boşaltılan bir yer yok." dedi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Değirmendere Mahallesi'nde başlayan yangının ormanlık alanda ilerlediğini söyledi. Gece görev yapabilecek uçakların olmaması nedeniyle havadan müdahale yapılmadığını belirten Topaloğlu, "Orman Bölge Müdürlüğünün, belediyenin tüm araçları burada, TOMA'lar da geliyor ancak bölgeye karadan ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Yol olmadığı için araçlar ormanlık alana giremiyor." diye konuştu.
Yangın yaklaşık 3,5 kilometre ilerledi
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gazetecilere, yangının saat 21.08'te Göynük'te Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkinde başladığını ve şu ana kadar 22 arazöz, 3 su ikmal, 5 müdahale ve 15 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini söyledi. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan da ilave iş makinelerinin gelmek üzere olduğunu belirten Yazıcı, yaklaşık 200'e yakın personelin de iş makineleri ve araçlarla yangına müdahale ettiğini bildirdi.