Antalya Kemer'de orman yangını! Hastane ve evler boşaltıldı, vatandaş yangın tüpleriyle yardıma koştu

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere tüm yetkililerin bölgede olduğunu belirterek, "Yangın yerleşim bölgesine yakın değil ama biz yine tedbirleri alıyoruz. Riskli bölgeleri tespit ediyoruz, tedbirleri alıyoruz. Şu an için boşaltılan bir yer yok." dedi.