Antalya Kemer'de ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu

ANTALYA Kemer'in ünlü Ayışığı Koyu'nda bulunan bir işletmenin çalışanları, kıyıya yakın noktada su üzerinde cismin olduğunu fark etti. Daha yakınına gittiklerinde su üzerinde hareketsiz duranın nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olduğunu anlayan işletme çalışanları, ilçede bulunan özel bir veteriner kliniğini arayarak yardım istedi.