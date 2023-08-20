Antalya Kaş'ta yörük şenliği coşkuyla kutlanıyor!
Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından bu yıl 2.si düzenlenen yörük şenliği birçok ilden gelen misafirler ve yörükler tarafından coşkuyla kutlanıyor. Yörükler geleneksel kıyafetleriyle yörük göçü ve gelin alma gibi adetlerini canlandırıyor.
Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik, Yeşilbarak Mahallesi Sıçak mevkisinde başladı.
"Yörük Göçü" duasıyla başlayan şenliğe, koyun, keçi, traktör ve geleneksel kıyafetleriyle katılanlar, 2 kilometrede temsili "Yörük göçü" yürüyüşü yaptı.
Şenlik kapsamında yörük çadırları kuruldu, keşkek dövüldü, çörek pişirildi, yayık ayranı ve kar şerbeti ikram edildi, attan gelin indirme merasimi gerçekleştirildi.
Müzik dinletisi, Likyalı Yörükler Patara ekibince halk oyunları gösterileri sunulan şenlikte, ata sporlarından atlı cirit oynandı. Daha sonra şenliğe katılanlara yemek dağıtıldı.