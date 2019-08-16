Antalya Gazipaşa'da mango hasadı Tanesi 35 lira

"Eşimin hayalini gerçekleştiriyorum"

Üretici Hatice Güven, mango yetiştiriciliğinin, kaybettiği eşi Numan Güven'in hayali olduğunu söyledi. Eşinin vefatından sonra kendisinin Sefa Oğuz'la işe devam ettiğini ve 4 yıl önce projeyi başlattıklarını kaydeden Güven, "Eşimin hayallerini ben devam ettirmek istiyorum. 4 yıl önce 2 dekar kapalı alana 84 adet mango fidanı ektik ve ilk hasadımızı geçen yıl yapmıştık. İlk hasadımızda 2 bin 350 adet meyve aldık. Yaklaşık 50 bin lira kazandık. Bu yılki hasadımızda 5 bin mango meyvesi bekliyoruz. Ortalama 100 bin lira gelir hedefliyoruz" dedi.

Meyvelerin şu an iç piyasada tüketildiğini anlatan Hatice Güven, "Büyük marketlere, otellere veriyoruz. Dış ülkelerden de talepler var ama bahçenin biraz daha büyümesi gerekiyor. Ağaçlar büyüdükçe meyve rekoltesi de hızla artıyor. İlerleyen yıllarda beklentilerimiz büyük. 4 yıllık tecrübemizden anladığımız mango fidanları özel bir bakım istiyor. Isı ayarı çok önemli ve düzenli olarak sadece su vermeniz gerekiyor" diye konuştu.