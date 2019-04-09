Antalya Emniyet müdürü Mehmet Ulucan şehit annesinin gözyaşlarını sildi

Ulucan, Ankara'da görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın kabri başında bekleyen babası Zeki ve annesi Meltem Kılınç'a da hem başsağlığı diledi hem de aileyle bir süre sohbet etti.