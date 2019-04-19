Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak

Festival, kendine has müzikal yorumunun yanısıra, hem solo hem de sahnedeki diğer enstrümanlarla birlikte yaptığı doğaçlamalarıyla öne çıkan Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca'yı 'Havana Gecesi' ile sahnesinde konuk edecek. Aynı gece Türkiye'nin en iyi caz vokallerinden Ece Göksu, Quartet'i ile birlikte sahnede olacak.