Antalya Demre'de hava 45 su 12 derece! Şifalı suyu duyan koştu titreye titreye eve gidiyorlar

Türkiye’yi etkisi altına alan El Nino ve çöl sıcakları etkisini artırarak sürmeye devam ediyor. Sıcaklardan en çok etkilenen illerin başında da turizm kenti Antalya oluyor. Termometrelerin 45 ve üzerine çıktığı kentte vatandaşlar ile tatilciler sıcaktan bunalmış durumda. Kentin, turizmde önemli ilçelerinden olan Demre’de ise bölge halkı ve tatilciler, 16,5 derece olan ve zaman zaman 12-13 dereceye kadar düşüp mineralli su özelliği bulunan ‘Burguç’a akın ediyor.