Antalya dağlarında bir çiçek! Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine

Ailesiyle Çimi-Ahmetler Yaylası çevresindeki taş evde kalan küçük kız, babası Cemal Küçükakça ile sabahın erken saatlerinde 100 koyun ve keçiyi de önüne katıp, otlaklar için yola koyuluyor. Bir elinde kitapları diğer elinde asasıyla zorlu yollardan geçerek otlaklara ulaşan Küçükakça, hayvanları güderken ders çalışmayı da ihmal etmiyor.