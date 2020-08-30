Antalya dağlarında bir çiçek! Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konar göçer yaşayan Yörük ailesiyle yayla yayla gezen 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça, hayvanlarını otlatırken bir yandan da hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için ders çalışıyor. Hedefi doktor olmak...
Antalya'da yaz aylarında Yörük ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça, doktor olma hayaliyle koyun ve keçilerini güderken ders çalışmayı da ihmal etmiyor.
Akseki ilçesinin kırsal mahallelerinden Bucakkışla'da yaşayan Küçükakça, baharın gelmesiyle, hayvancılıkla geçinen ailesiyle yaylaya göç etti.
Ailesiyle Çimi-Ahmetler Yaylası çevresindeki taş evde kalan küçük kız, babası Cemal Küçükakça ile sabahın erken saatlerinde 100 koyun ve keçiyi de önüne katıp, otlaklar için yola koyuluyor. Bir elinde kitapları diğer elinde asasıyla zorlu yollardan geçerek otlaklara ulaşan Küçükakça, hayvanları güderken ders çalışmayı da ihmal etmiyor.
Toros Dağları'nın zorlu yollarında yürürken babasına sürekli "Doktor olacağım." diyen Küçükakça, bulduğu her fırsatta kitabını açarak derslerine çalışıyor. Küçükakça, doktor olarak kendisi gibi zor şartlarda eğitim hayatını sürdüren çocuklara umut olmak istiyor.