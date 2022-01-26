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Antalya Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı

Antalya Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı

ANTALYA'nın Alanya ilçesine 53 yıl aradan sonra kar yağdı. Dolu ile karışık yağan kar nedeniyle ilçe kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.

Antalya Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan kar yağışı Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.

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Antalya Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı

Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.

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Antalya Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı

53 yıl aradan sonra karla karşılaşan Alanyalılar dışarı çıkarak kar topu oynadı.

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Antalya Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı

10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

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