Antalya Alanya’daki şenliği hortum vurdu 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şenlik alanında çıkan hortum, çadırları devirdi, altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.
ANTALYA’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesinde bu yıl 5.'si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.
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Alanya’nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesinin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı’nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu.
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Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5'i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı.
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Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü.
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