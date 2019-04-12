Antalya açıklarında bulundu tam 74 külçe

Dünya endüstri tarihinin en erken ürünleri arasında ilk sırada

Antalya'nın batısında 50 metre derinlikte keşfedilen 3 bin 600 yıllık batığın taşıdığı yük açısından da çok önemli olduğu ifade eden Doç. Dr. Öniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu batıkta yastık formlu 74 bakır külçe bulunuyor. Yastık formlu bakır külçe sayısının, önümüzdeki günlerde başlayacak kazı çalışmaları sonunda artacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca batıkta farklı formlu bakır külçeler de var. Bunlar, dünya endüstri tarihinin en erken ürünleri arasında ilk sırada yer alıyor."