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Antakya'da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! 3 metre çöktü 7 metre de batıya kaydı

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Antakya'da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! 3 metre çöktü 7 metre de batıya kaydı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi. Deprem nedeniyle çiftlik evinin bulunduğu geniş alanda 3 metrelik bir çökme, 7 metrelik de batıya doğru kayma görüldü.

Antakya'da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! 3 metre çöktü 7 metre de batıya kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı Hatay'ın Antakya ilçesi aldı.

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Antakya'da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! 3 metre çöktü 7 metre de batıya kaydı

 İlçede neredeyse yaşanabilecek durumda ev kalmazken, 10 binlerce vatandaş da hayatını kaybetti.

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Antakya'da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! 3 metre çöktü 7 metre de batıya kaydı

Depremin neden olduğu hasar da her geçen gün daha da gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Antakya'da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! 3 metre çöktü 7 metre de batıya kaydı

 Antakya'ya bağlı Melekli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin tam altından geçen fay hattı çiftliği adeta ikiye böldü. 

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