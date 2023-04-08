Antakya'da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! 3 metre çöktü 7 metre de batıya kaydı
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi. Deprem nedeniyle çiftlik evinin bulunduğu geniş alanda 3 metrelik bir çökme, 7 metrelik de batıya doğru kayma görüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı Hatay'ın Antakya ilçesi aldı.
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İlçede neredeyse yaşanabilecek durumda ev kalmazken, 10 binlerce vatandaş da hayatını kaybetti.
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Depremin neden olduğu hasar da her geçen gün daha da gün yüzüne çıkmaya başladı.
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Antakya'ya bağlı Melekli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin tam altından geçen fay hattı çiftliği adeta ikiye böldü.
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