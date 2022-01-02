'Anormallik sezdim' diyen Hakan Ural açıkladı: Çok zor günler geçirdim, sıkıntı oldu
54 yaşındaki oyuncu ve sunucu Hakan Ural geçirdiği zor günlerle ilgili sessizliğini bozdu.
Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta” programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, Breaking News Turkey sitesine konuştu. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Ural, röportajında yaşadığı zorlu günleri de anlattı.
Röportajında 16 yaşından beri sektörde olduğunu belirten Hakan Ural, yaşadıklarının adeta bir okul gibi kendisini eğittiğini söyledi.
"Bizim günahıyla, sevabıyla, hatasıyla, yanlışıyla yaşadığımız hayat, okul ötesi bir şey yani" diyen Ural "Master’ın master’ı. Hani yaşadıklarımızın beşte birinden birine bahsetsen, ağzı açık kalır." dedi.
Ural "Hayatımda ödenmiş bedeller var. Keşke çok hata yapmasaydık, bedel ödemeseydik, acı çekmeseydik de bu kadar da bilmeseydik.” ifadelerini kullandı.