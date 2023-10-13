Anormal soğuklar geliyor dedi Kerem Ökten tarihi verdi! Hazır olun donacağız
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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarih vererek uyardı! 10 gün boyunca donacağız! Uzman isim normalin üstünde beklenen soğuklar için uyarı verdi! Hastalık havası geliyor... İşte, Kerem Ökten’in hava durumu tahminleri...
Dengesiz seyreden hava koşulları yerini normallerin altında seyreden soğuk bir havaya bırakıyor.
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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20-30 Ekim tarihleri arasında ülkemizin normallerin altında seyreden soğuk bir hava dalgasıyla karşılaşacağını belirtti.
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20 Ekim'e kadar ise günün erken saatlerinde sıcaklıkların yükseldiği, ancak gecelerin oldukça serin geçeceği uyarısında bulundu.
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Ökten, vatandaşları hastalık riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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