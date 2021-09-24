Anormal geçecek! Şiddetli şekilde geliyor Meteoroloji saat verdi: İstanbul Ankara İzmir

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.