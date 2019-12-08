Annesinin yasak aşkını ifşa etti! Müge Anlı Tatlı Sert'te herkesin ağzını açık bıraktı

Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesinden şüphelendiğini ifade etti ve Müge Anlı canlı yayına katıldı. İddialar bununla da sınırlı değildi. Derya hanım annesi Saliha hanımın ölen eşinin arkadaşı Mehmet Ali Aydın ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü.