Annesinin yasak aşkını ifşa etti! Müge Anlı Tatlı Sert'te herkesin ağzını açık bıraktı
Müge Anlı'nın programında yine herkesi şaşırtan bir oaly yaşandı. Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan kız kardeşler babaları Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçladı. Annelerinin yasak aşkı da ifşa ettiler.
ATV ekranlarında hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert'te Tokat Erbaa'da yaşanan olay herkesi şoke etti. Canlı yayınına katılan kız kardeşler anneleri Saliha Çetin hakkında çarpıcı iddialarda bulundular. Annelerin üvey babalarını öldürdüğünü iddia ederken babasının 40 yıllık dostuyla yaşadığı yasak aşkı da ifşa ettiler.
Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesinden şüphelendiğini ifade etti ve Müge Anlı canlı yayına katıldı. İddialar bununla da sınırlı değildi. Derya hanım annesi Saliha hanımın ölen eşinin arkadaşı Mehmet Ali Aydın ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü.
İddialara göre Derya Şahin'in üvey babası Hakkı Çetin 40 yıllık arkadaşı Mehmet Ali Aydın ve annesi Saliye Çetin'i birlikte görüp kalp krizi geçirdi.
Ayrıca Saliha hanımın canlı yayına telefonla katılan eltisi Yeter Çelik, Salha hanımın kendisine Mehmet Ali ile imam nihkalı yaşadığını söylediğini iddia etti. Programa katılan Hakkı Çetin'in oğlu Yılmaz Çetin de Saliha hanımdan babasının 40 yıllık arkadaşıyla beraber olduğu iddiası ortaya çıkınca şüphelendiklerini belirtti.