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Annesinin ölümüyle yıkılan Ebru Gündeş'in imdadına Funda Arar yetişti!

Annesinin ölümüyle yıkılan Ebru Gündeş'in imdadına Funda Arar yetişti!

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Bu ölümde sarsılan Gündeş, konsere çıkabilecek durumda değildi. Dostu Funda Arar'dan yardım istedi. Funda Arar, sorgulamadan yardımına koştu. Konserde Gündeş'in yerine sahne alacak. İşte detaylar...

Annesinin ölümüyle yıkılan Ebru Gündeş'in imdadına Funda Arar yetişti!

Geçtiğimiz günlerde aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ebru Gündeş'in acısı sürüyor. Annesi Müjgan Bilgin'i kaybeden ünlü şarkıcı, kendine gelemedi. Konsere çıkamayacağını anlayan ünlü şarkıcı, meslektaşı Funda Arar'dan, yerine sahneye çıkması için ricada bulundu. Bakın daha sonra neler oldu...

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Annesinin ölümüyle yıkılan Ebru Gündeş'in imdadına Funda Arar yetişti!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı.

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Annesinin ölümüyle yıkılan Ebru Gündeş'in imdadına Funda Arar yetişti!
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Annesinin ölümüyle yıkılan Ebru Gündeş'in imdadına Funda Arar yetişti!

Şu sıralar zor günler geçiren Ebru Gündeş, Funda Arar'dan anlaştığı son 3 konserine kendisinin yerine çıkmasını istedi.

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