Annesinin ölümüyle yıkılan Ebru Gündeş'in imdadına Funda Arar yetişti!

Geçtiğimiz günlerde aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ebru Gündeş'in acısı sürüyor. Annesi Müjgan Bilgin'i kaybeden ünlü şarkıcı, kendine gelemedi. Konsere çıkamayacağını anlayan ünlü şarkıcı, meslektaşı Funda Arar'dan, yerine sahneye çıkması için ricada bulundu. Bakın daha sonra neler oldu...